MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
GeriGündem Bitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2021 - 10:46 | Son Güncelleme:

Bitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'te zincirleme 'buzlanma' kazası: 3 yaralı

BİTLİS'te kar yağışı ve buzlanma, kazalara neden oldu. Bulvarda buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı.

Bitliste zincirleme buzlanma kazası: 3 yaralı
Kentte aralıklarla yağan kar ile etkili olan buzlanma, kazalara yol açtı. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekerken, Ahmet Eren Bulvarı’nda trafik ekipleri de denetimlerde bulundu. Karayolları ekipleri ise yollarda tuzlama çalışması yaptı. Buzlanma nedeniyle 2 TIR ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle araç kuyruğunun oluştuğu yol, ekiplerin tuzlama çalışmasından sonra trafiğe açıldı.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi