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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 27.08.2020 - 15:37 | Son Güncelleme:

Bitlis'te şüpheli araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi

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Bitlis'te şüpheli araçta 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
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BİTLİS'te, yol kontrolü yapan polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada, 1 kilogram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi. R.A. ve M.A. adlı şüpheliler, gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

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