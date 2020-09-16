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Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)
Haber Giriş: 16.09.2020 - 09:38 | Son Güncelleme:

Bitlis'te otobüsteki yolcunun üzerinden 247 tarihi sikke çıktı

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Bitlis'te otobüsteki yolcunun üzerinden 247 tarihi sikke çıktı
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, yol kontrolü sırasında durdurulan otobüsteki yolculardan N.B.'nin üzerinde 247 tarihi sikke ele geçirildi. Yolcu, gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde yaptığı yol kontrolünde bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Ekipler, N.B. adlı yolcunun haraketlerinden şüphelendi. Üst araması yapılan N.B.'nin kıyafetlerinin içinde 247 tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan N.B. hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli soruşturma başlatıldı.

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