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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 02.03.2021 - 10:31 | Son Güncelleme:

Bitlis’te mart karı; 25 köy yolu kapandı

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Bitlis’te mart karı; 25 köy yolu kapandı

BİTLİS’te, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisi artan kar yağışı nedeniyle 25 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Bitlis’te mart karı; 25 köy yolu kapandı
Kent merkezinde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde 20 santimetreyi buldu. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının 2 gün daha aralıklarla devam edeceğini belirterek, vatandaşa dikkatli olmaları uyarısında bulundu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 25 köy yolunun ulaşıma kapandığını ve kısa sürede çalışmalarla yeniden açılacağını belirtti.

 

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