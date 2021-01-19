MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
GeriGündem Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 12:31 | Son Güncelleme:

Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bitlis'te kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Abone Olgoogle-news

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı, 290 köy yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu kentte park halindeki araçlar ve tek katlı yapılar, kara gömülürken, köy yollarının açılması için de yoğun çalışma yürütülüyor.

Bitliste kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı
Bitlis'te çarşamba günü başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı, etkisini artırarak sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle araçlar ve tek katlı yapılar kara gömüldü. Kar yağışı ile birlikte Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediyeye ait iş makineleri ile yollarda temizlik ve genişletme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla devam edeceğini belirtti. Hava sıcaklıklarının çarşamba geceden sonra eksi 17 dereceye kadar düşeceğini belirten yetkililer, tipi ve fırtınaya karşı sürücülerin dikkatli olmasını istedi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi'nce yapılan açıklamada ise 290 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olduğu, karla mücadele ekiplerinin 7 gün 24 saat mesailerine devam ettiği bildirildi. 9 şantiyede 75 personel ve 52 iş makinesi ile kapalı olan köy yollarının en kısa sürede yeniden ulaşıma açılacağı belirtildi. Belediye ekipleri ise mahalle yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Bitliste kar kalınlığı 1 metreyi buldu, 290 köy yolu ulaşıma kapandı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle