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Bitlis'te kar esareti! Evlerine kar tünellerinden ulaşıyorlar: 'Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm'

#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu
Bitliste kar esareti Evlerine kar tünellerinden ulaşıyorlar: Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm

Bitlis'te kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Kentte yaşayanlar evlerine, yaptıkları kar tünellerinden girip çıkıyor. Bölgede kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Evine ulaşmak için kardan tünel yapan Hüsamettin Kızıltaş, "Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm. Evimin önüne iş makinesi giremiyor. Evime ulaşmak için kürekle derinliği 3-4 metreye ulaşan bir tünel oluşturdum. Buradan girip çıkıyoruz" dedi.

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Türkiye’nin en fazla kar alan illerinden olan Bitlis’te, mart ayında 2 metre 80 santimetre kar yağışı gerçekleşti. Yağış sonrası 168 köye ulaşım sağlanamazken, ekipler yolları açmak için geceli gündüzlü çalışıyor. Yöre halkı evlerinden çıkmak için kar tünelleri açıyor.

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Bitlisliler evlerine kar tünellerinden ulaşıyorBitlisliler evlerine kar tünellerinden ulaşıyorHaberin Tüm Görselleri

Merkeze bağlı Başhan köyünde evine ulaşmak için kardan tünel yapan Hüsamettin Kızıltaş, son yıllarda böyle kar görmediğini ve bölgeye pozitif ayrımcılık yapılması gerektiğini söyleyerek, "Mart ayında ilk defa bu kadar çok kar gördüm. Evimin önüne iş makinesi giremiyor. Ben de sabahın erken saatinde kalkarak çocuklarım için yol açıyorum. Günün büyük bir bölümünü kar atarak geçiriyorum. Evime ulaşmak için kürekle derinliği 3-4 metreye ulaşan bir tünel oluşturdum. Buradan girip çıkıyoruz" dedi.

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Bitlis’te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştıTürkiye’de en çok kar yağışı alan ili olan Bitlis’te bu kış mevsimi yağan kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı.
daha fazla video içinBitlis’te kar kalınlığı 9 metreye yaklaştı

Köyde diğer yaşayanlar da bir araya gelerek damlarda oluşan karları kürüyor. Meteoroloji yetkilileri eğimi fazla olan bölgelerde çığ uyarısında bulundu. Kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği belirtilirken, geceleri buzlanma ve don uyarısında da bulunuldu.

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#Bitlis#Kar Yağışı#Hava Durumu

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