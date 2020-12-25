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Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 12:39 | Son Güncelleme:

Bitlis’te kapalı köy yolları, ulaşıma açılıyor

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Bitlis’te kapalı köy yolları, ulaşıma açılıyor
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BİTLİS’te 2 gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Yağan kar sonrası buzlanmaların oluştuğu Bitlis’te gece hava sıcaklığı sıfırın altında 19 dereceye kadar düştü. Meteoroloji yetkilileri aralık ayının sonuna kadar yağışın beklenmediğini ancak hava sıcaklıklarının önemli derece düşeceğini belirtti. Kar nedeniyle yolu kapanan 224 köy yolundan 191’i, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından ulaşıma açılırken, 33 köy yolunda ise karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Kar yağışı sonrasında kent merkezi ve mahalle aralarında belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan ara sokaklar, belediye ekipleri tarafından iş makinesiyle açılıyor. Karla mücadelede çalışmaları 9 ayrı şantiyede 52 araç ve 75 personelle yürütülüyor.

Bitlis’te kapalı köy yolları, ulaşıma açılıyor

 

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