Bitlis'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 11 kişi yaralandı

Kaza, Tatvan-Van Karayolu'nun Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Tatvan’dan Van istikametine giden 13 KE 453 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve çoğunluğu çocuk olan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar Mustafa, Aynur ve Dilan Erdoğan, Muhammed, Umut, Özlem, Gülnaz, Ali ve Nisanur Örnek ve Birgül Ceylan Muhittin Ceylan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ve Özel Tatvan Can Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.