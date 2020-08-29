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Ceren KURTYE/TATVAN(BİTLİS),(DHA)
Haber Giriş: 29.08.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

Bitlis'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 11 kişi yaralandı

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Bitlis'te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 11 kişi yaralandı
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BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, önünde giden kamyona arkadan çarpan otomobilde bulunan çoğunluğu çocuk 11 kişi yaralandı.

Kaza, Tatvan-Van Karayolu'nun Tatvan ilçe girişinde meydana geldi. Tatvan’dan Van istikametine giden 13 KE 453 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan plakası öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve çoğunluğu çocuk olan 11 kişi yaralandı.

Yaralılar Mustafa, Aynur ve Dilan Erdoğan, Muhammed, Umut, Özlem, Gülnaz, Ali ve Nisanur Örnek ve Birgül Ceylan Muhittin Ceylan ambulanslarla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi ve Özel Tatvan Can Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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