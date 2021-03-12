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Gündem
Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS,(DHA)-
Haber Giriş: 12.03.2021 - 16:31 | Son Güncelleme:

Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı! 17 yaralı

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Bitlis'te iki minibüs kafa kafaya çarpıştı! 17 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde iki minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.45 sularında Bitlis-Hizan kara yolunun Güzeldere köyü mevkisinde meydana geldi. 34 JG 8209 ve 13 J 1021 plakalı iki minibüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan minibüslerde bulunan 17 kişi yaralandı.

Bitliste iki minibüs kafa kafaya çarpıştı 17 yaralı

Araçta sıkışan yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen AFAD, 112 ve jandarma ekiplerince uzun uğraşlar sonucu çıkartıldı. 17 yaralı, ambulanslarla Tatvan ve Bitlis'teki hastanelere kaldırıldı.

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