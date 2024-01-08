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Bitlis’te feci olay! 180 küçükbaş hayvan telef oldu

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#Bitlis#Hizan#Küçükbaş
Bitlis’te feci olay 180 küçükbaş hayvan telef oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 20:09

Bitlis’in Hizan ilçesinde çıkan yangında 180 küçükbaş hayvan yanarak telef oldu. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde Rasim İnal'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Bitlis’te feci olay 180 küçükbaş hayvan telef oldu

Yangında 180 küçükbaş hayvan telef olurken, 30’u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bitlis’te feci olay 180 küçükbaş hayvan telef oldu

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#Bitlis#Hizan#Küçükbaş

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