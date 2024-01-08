Bitlis’te feci olay! 180 küçükbaş hayvan telef oldu

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Edinilen bilgiye göre, Hizan ilçesine bağlı Çökekyazı köyünde Rasim İnal'a ait ahırda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

210 küçükbaş hayvanın bulunduğu ahırdaki yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü.

Yangında 180 küçükbaş hayvan telef olurken, 30’u ise kurtarıldı. Yangın sonucu ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İnal ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, çalışmaların devam ettiğini söyledi.