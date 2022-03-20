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Bitlis'te bu kış 9 metrelik kar yağdı

#Bitlis#Tatvan#Kar Yağışı
Bitliste bu kış 9 metrelik kar yağdı

Türkiye’nin en çok kar yağan illerinden biri olan Bitlis’te bu kış mevsimi yağan kar miktarı 9 metreyi geçti.

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Meteorolojik verilere göre bu kış mevsiminde toplamda 9 metre 3 santimlik kar yağışı alan Bitlis'te son 24 saatte 28 santim kar yağışı gerçekleşti. Sadece Mart ayında 3 metre 48 santim kar yağışının olduğu ilde, ev ve arabalar kar altında kaldı.

Kentteki yoğun kar yağışından nasibini alan Tatvan ilçesinde de karla mücadele çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Son birkaç gündür kar yağışının aralıksız devam ettiği ilçe kara gömülürken, hava sıcaklığı da sıfırın altında seyrediyor.

Bitliste bu kış 9 metrelik kar yağdı

Arabaları kara gömülen vatandaşlar ise bin bir zorlukla kar altındaki araçlarını çıkarmaya çalışıyor. İlçede vatandaşlar için çileye dönüşen kar yağışı, çocuklar için ise eğlenceye dönüştü. Kar yağışının zaman zaman etkisini yitirmesini fırsat bilen çocuklar, Van Gölü sahilinde kar topu oynayarak eğlendiler.

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Dronla havadan görüntülenen Tatvan ilçesinde kar kartpostallık görüntüler de oluşturuyor.

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#Bitlis#Tatvan#Kar Yağışı

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