Bitlis'te 185 köy yolu, kardan kapandı

Bitlis’te, dün akşam başlayan ve gece boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı kent merkezinde 20, yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaşırken, 185 köy yolu da ulaşıma kapandı. Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte İl Özel İdaresi, kapalı yolların açılması için 52 iş makinesi ve 75 kişilik personelle çalışma başlattı. Merkezdeki mahalle yollarının kapanmaması için de belediye ekipleri, kar temizleme çalışması yürüttü.

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