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Bitlis merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonlarında 9 gözaltı

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#Bitlis#FETÖ#FETÖ Operasyonu
Bitlis merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonlarında 9 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2023 21:08

Bitlis merkezli 7 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.

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Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Yürütülen soruşturma kapsamında Bitlis merkezli İzmir, İstanbul, Van, Ankara, Burdur ve Afyonkarahisar'da FETÖ/PDY'ye yönelik eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. Belirlenen adreslere 11 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye çıkartılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbet bırakıldı.

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Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. 

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#Bitlis#FETÖ#FETÖ Operasyonu

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