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Gündem
KARABÜK (İHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Bitkin haldeki baykuş koruma altına alındı

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Bitkin haldeki baykuş koruma altına alındı
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Karabük'te, bitkin halde bulunan baykuş koruma altına alındı.

Karabük merkeze bağlı Kayı köyünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan devriye faaliyeti sırasında Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timince yol kenarında kış koşullarından etkilenerek bitkin halde donmak üzere baykuş bulundu.
Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan baykuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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