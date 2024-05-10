Bisikletli kurye Ali, Toronto’da kamyon altında kaldı

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Ağustos 2023’te büyük hayallerle İzmir’den Kanada’nın Toronto kentine taşınan Ali Sezgin Armağan (39), 30 Nisan’da bisikletiyle inşaat kamyonunu sollayarak sağ şeride yanaştı ve kırmızı ışıkta durdu. Kamyon ise inşaattaki yükleme alanına giriş yapmak üzere sağ şeritten sola dönüş yaptığı sırada Armağan’a çarptı. Armağan, meydana gelen kazada hayatını kaybetti.

Bisiklet gönüllüleri, Armağan’ın yaşamını yitirdiği noktaya beyaz bir bisiklet ve çiçekler bırakarak Armağan’ı andı.

‘HAYALİYDİ’

Armağan’ın kız kardeşi Ayşen Benli ise abisinin büyük hayallerle Toronto’ya geldiğini belirterek, “Ben 18 yaşındayken annemi kaybettik. Ailemiz için çok acıydı. Abim, babam ve ben üçümüz kaldık. Birbirimize daha sıkı kenetlendik. Sonra benim Kanada’ya gelme durumum oldu. Abim beni çok destekledi. Cebindeki parasını verdi, sürekli aradı sordu. O da yurtdışına gelmek istiyordu, hayaliydi. Onunla konuşuyorduk, ‘Keşke seni de buraya getirebilsem’ diyordum. Daha sonra 3 senelik çalışma izni çıktı. 4-5 ay bizimle kaldı. O sıralar ben hamileydim. Bana yardımcı oldu, eşime yardımcı oldu. Bize çok yardımcı oldu, bir yandan alışmaya çalıştı Kanada’ya. Ona bir oda tuttuk. Ellerimizle yaptık yatağını, dolaplarını monte ettik, çarşaflarını serdik. Bisikletiyle çalışmaya başladı” dedi.

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Ali Sezgin Armağan’ın cenazesi, 15 Mayıs Çarşamba günü memleketi İzmir’de bulunan Gökdere Mezarlığı’na defnedilecek.

KIZ KARDEŞİNİ DE YALNIZ BIRAKMADI

Ali Sezgin Armağan Kanada’ya gittiğinde çalışırken bir yandan da hamile olan kız kardeşine yardımcı oldu.