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Bisikletli katiline 20 yıl ceza

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#İstanbul#Bostancı#Ağır Ceza Mahkemesi
Bisikletli katiline 20 yıl ceza
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 07:00

İstanbul Bostancı’da uyuşturucu madde etkisindeki Temel Ünlü, 18 Temmuz 2023 günü saat 05.30’da otomobiliyle polis kontrolünden kaçtı.

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Bu sırada Doğanay Güzelgün (51) de arkadaşlarıyla buluşmak için yolun karşısına geçiyordu. Temel Ünlü otomobiliyle Doğanay Güzelgün’e çarptı. Hasarlı olan otomobilini ve yanındaki kız arkadaşı Ceren Karaca’yı bırakan Temel Ünlü kaçtı. Hastaneye kaldırılan Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

71 GÜN SONRA TESLİM OLMUŞTU

Temel Ünlü’nün otomobilinde uyuşturucu ele geçirildi. Kazadan birkaç saat sonra polise başvuran Mehmet Can Çoban otomobili kendisinin kullandığını iddia etse de bir kişinin öldüğünü öğrenince bu iddiasından vazgeçti. Temel Ünlü’nün çok sayıda sabıkası vardı. Polisten tam 71 gün boyunca kaçmayı başardı. Sonunda da savcılığa giderek teslim oldu ve tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ‘bilinçli taksirle ölüme neden olmak’ suçundan dava açtı.

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Bisikletli katiline 20 yıl ceza

Temel Ünlü

Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmada son savunmasını yapan Temel Ünlü, “Polisten kaçmadım. Bisikleti birden önümde görünce direksiyonu kırdım ama kurtaramadım. Olaydan sonra can güvenliğimden korktuğum için kaçtım. Keşke o gün dışarı çıkmasaydım” dedi.

Mahkeme heyeti Temel Ünlü’ye olası kastla ölüme neden olma suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. Olaydan sonra kaçtığı ve olumsuz davranışlarda bulunduğu için cezada hiç indirim yapılmadı.

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#İstanbul#Bostancı#Ağır Ceza Mahkemesi

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