Bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu! Temel Ünlü teslim oldu

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Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçan Temen Ünlü'nün kullandığı otomobil, bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu.
71 GÜN SONRA TESLİM OLDU
Temel Ünlü kazadan sonra kayıplara karışmıştı. Ünlü, 71 gün süren kaçışının ardından teslim oldu. Temel Ünlü teslim olmasının ardından savcılıkta ifade verdi. İfadenin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Temel Ünlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
NE OLMUŞTU?
18 Temmuz'da Bostancı sahil yolunda polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Doğanay Güzelgün'e çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle yola fırlayan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Güzelgün kaldırıldığı hastaneden hayatını kaybetti.
Doğanay Güzelgün'e çarpan sürücü ise olayın ardından otomobilinin terk ederek kaçtı.