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Bisikletleri sele kapılan 2 çocuğa Bakan Uraloğlu'ndan hediye bisiklet

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#Bakan Uraloğlu#Bisiklet#Sel
Bisikletleri sele kapılan 2 çocuğa Bakan Uraloğlundan hediye bisiklet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2023 09:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sel afeti yaşanan Giresun’daki incelemeleri sırasında, bisikletleri suya kapılan 2 çocuğa bisiklet hediye etti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu ve Batı Karadeniz’de geçen günlerde etkili olan sağanak yağışın ardından sel, heyelan ve taşkınlar yaşanan bölge illere giderek incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, selin yaşandığı Giresun’un Bulancak ilçesinde, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bu sırada Bakan Uraloğlu’nun yanına yaklaşan Yasin Akçay (13) ile Rüzgar Aydın (14), bisikletlerinin sel sularına kapıldığını söyledi. Bakan Uraloğlu’nun talimatı üzerine alınan 2 yeni bisiklet çocuklara hediye edildi.

Kendilerine hediye edilen yeni bisikletlerle mutlu olduklarını söyleyen çocuklar, Bakan Uraloğlu’na teşekkür etti.

Bisikletleri sele kapılan 2 çocuğa Bakan Uraloğlundan hediye bisiklet

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#Bakan Uraloğlu#Bisiklet#Sel

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