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Gündem
Ali SAYLAM/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 14.04.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Bisikletiyle evinden ayrılan 2 çocuk babası, 1 haftadır kayıp

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Bisikletiyle evinden ayrılan 2 çocuk babası, 1 haftadır kayıp

KONYA’nın Seydişehir ilçesinde, bisikletiyle evinden ayrılan ve görme sorunu yaşadığı belirtilen 2 çocuk babası Muharrem Can'dan (49) 1 haftadır haber alınamıyor. Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı Can için arama çalışması başlatıldı.

Seydişehir ilçesine bağlı Ulukapı Mahallesi’ndeki evinden 7 Nisan Çarşamba günü bisikletiyle ayrılan Muharrem Can dönmeyince yakınları, polise kayıp başvurusu yaptı. 1'i engelli 2 çocuk babası olan ve görme zorluğu çektiği belirtilen Can’ın Seydişehir'de gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri, izine rastlayamadı. Psikolojik sorunları olduğu da ileri sürülen Muharrem Can’ın bulunması için polis ekipleri, arama çalışması başlattı.

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