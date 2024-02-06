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Bisiklet süren çocuğun kahreden ölümü: Dengesini kaybedince ırmağa düştü

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#Mersin#Mersin Haberleri#Berdan Irmağı
Bisiklet süren çocuğun kahreden ölümü: Dengesini kaybedince ırmağa düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 16:12

Mersin'in Tarsus ilçesinde bisiklet sürerken ırmağa düşen Suriye uyruklu Ahmed El Beşşar (12), boğuldu. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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​Olay, dün saat 16.00 sıralarında, 82 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Berdan Irmağı kenarında bisikleti süren Ahmed El Beşşar, dengesini kaybederek suya düştü. Gözden kaybolan çocuk için ihbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 20 saat süren aramalar sonucunda çocuğun cesedine ulaşıldı.

Bisiklet süren çocuğun kahreden ölümü: Dengesini kaybedince ırmağa düştü

Ekiplerin sudan çıkarttığı cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

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#Mersin#Mersin Haberleri#Berdan Irmağı

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