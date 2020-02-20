Bisiklet ne zaman icat edildi, kim icat etti? İşte bisikletin kısa tarihi

Bisiklet ne zaman icat edildi sorusu, son zamanlarda internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. Günümüzde bisiklet kullanımının da yaygınlaşmasıyla, bisikletin insan hayatındaki önemi de gündeme geldi. İşte, bisikleti kim icat etti sorusunun yanıtını araştıranlar için bisikletin tarihine yönelik ayrıntılar.

İlk olarak 19. Yüzyıl başlarında ortaya çıkan bisiklet ( bycyclebike) kısa sürede önemli bir ulaşım aracı durumuna gelerek tüm dünyada, ulaşım ve spor amacı için kullanılmaya başlanmıştır. Bir bisiklet sürücüsü 15-19 km lik hızla, yani yürüme hızının 4 katına ulaşabilmektedir. İlk 2 tekerlekli araç, Barontazi Sauerbrun tarafından 1818'de Pariste yapılmıştır. Bu aracın pedal ve vitesi yoktu. Sürücü bindikten sonra ayakları ile iterek aracı sürüyordu.

Daha sonra 1839 da İskoçyalı McMillan daha gelişmiş bir araç yapmıştır. Bu araçta pedallerin yerini tutan ön ve arka tekerleklere monte edilmiş salınan bir sistem bulunmaktaydı. 1861 de Fransa da Pierre Michaux ve oğlu, bugün kullandığımıza benzer bir bisiklet yapmıştır. 1884 te H.J. Lawson, zincir ve dişlileri olan ve arka tekerleğin itmesi ile hareket eden bisikleti oluşturmuştur. 1888 de James Moore, Dunlop firmasının hava ile şişirilen lastiklerini kullanarak Belfast ta yeni bir tür yapmıştır. 1901-1906 da vites sistemi devreye sokulmuştur.

BİSİKLET KİM TARAFINDAN İCAT EDİLDİ?

Dünya üzerinde bilinen ilk iki tekerlekli araç, Baron Karl de Drais de Sauerbrun tarafından tahta malzemeden geliştirilen ve 6 Nisan 1818’de Paris’te sergilenen “drezin”dir. Bu alet hareket edebilmek için binicinin yerden destek alması gerekiyordu. İskoç Kirk Patrick McMillan’ın 1839 yılında pedalı bulmasıyla bisiklet bugünkü görünümü andırmaya başladı.

Bugünkü anlamda temel ilkesi günümüze değin değişmeden kalan ilk kullanışlı mekanizmayı ise 1861’de Fransız Pierre Michaux geliştirdi. Michaux, oğlu Ernst ile birlikte geliştirdiği “Velospid” adıyla tanınan tahta ve demirden yapılmış araçtan 142 tane üreterek piyasaya sürdü. Tekerleklerin sert lastikle kaplanıp demirin çıkarılması sayesinde sürat arttı ve ilk resmi bisiklet yarışı 1869’da Paris-Rouen arasında düzenlendi.