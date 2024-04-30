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Üniversiteli Zeliha'nın yürek yakan ölümü: Cenazesinde gözyaşları sel oldu

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#Zeliha Güneş#Bisiklet#Çanakkale
Üniversiteli Zelihanın yürek yakan ölümü: Cenazesinde gözyaşları sel oldu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 15:29

Çanakkale'de kamyonetin bisikletine çarptığı kazada hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeliha Güneş'in (23) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

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Eceabat ilçesinde kamyonetin bisiklete çarptığı kazada hayatını kaybeden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Zeliha Güneş'in cenazesi, otopsi işlemleri sonrası memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine getirildi.

Üniversiteli Zelihanın yürek yakan ölümü: Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Güneş için Sivrihisar Ulu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Zeliha Güneş'in annesi Gülsüm, babası Satılmış, ablası Merve ve kardeşi Çağrıbey Güneş'in yanı sıra yakınları katıldı. Güneş'in cenazesi, Yenice Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Üniversiteli Zelihanın yürek yakan ölümü: Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Üniversiteli Zelihanın yürek yakan ölümü: Cenazesinde gözyaşları sel oldu

 

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#Zeliha Güneş#Bisiklet#Çanakkale

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