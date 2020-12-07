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Gündem
Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 07.12.2020 - 16:40 | Son Güncelleme:

Bisiklet hırsızı tutuklandı

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Bisiklet hırsızı tutuklandı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, 6 bisiklet çalan şüpheli tutuklandı.

Bisiklet hırsızı tutuklandı
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede meydana gelen 6 bisiklet hırsızlığına ilişkin soruşturma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği yerlerde inceleme yapan polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin N.Ç. ve D.B. olduğunu belirledi. Harekete geçen polis, şüphelilerden N.Ç.'yi adresinde yakaladı, D.B.ye ise ulaşılamadı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden N.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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