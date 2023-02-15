Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Birlikte ava gittiği arkadaşını vurup öldürdü, 'kaza' dedi

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#Av#Gala Gölü Milli Parkı
Birlikte ava gittiği arkadaşını vurup öldürdü, kaza dedi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:00

Edirne’de, Gala Gölü Milli Parkı’nda birlikte ava gittiği H.G. tarafından av tüfeğiyle başından vurulan Halil Bayraktar (62) hayatını kaybetti. Gözaltına alınan H.G., arkadaşını kazayla vurduğunu söyledi.

Haberin Devamı

İddiaya göre, H.G. ve Halil Bayraktar avlanmak için Enez ile İpsala ilçeleri arasındaki Gala Gölü Milli Parkı'na gitti. Bayraktar, H.G.'nin tüfeğinden çıkan saçmalarla başından vuruldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Halil Bayraktar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bayraktar’ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Gözaltına alınan H.G. jandarma karakoluna götürüldü. H.G.’nin, atış alanına giren arkadaşını kazayla vurduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Öte yandan alanın avlanmaya yasak bölge olduğu bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Edirne#Av#Gala Gölü Milli Parkı

BAKMADAN GEÇME!

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı

Deprem bölgelerinde salgın hastalık tehlikesi | Haşereler büyük risk oluşturuyor... Nelere dikkat edilmeli, hangi uygulamalar yapılmalı?

#Deprem
Son dakika... Türkiyeyi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

Son dakika... Türkiye'yi sarsan felakette onuncu gün: Depremde can kaybı 35 bin 418... Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler

#Deprem
İki günde 4ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayında son durum ne En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi

İki günde 4'ün üzerinde üç sarsıntı yaşandı... Uzmanların dikkat çektiği Malatya Fayı'nda son durum ne? 'En son deprem 2600-2700 yıl önce meydana geldi'

#Kahramanmaraş Depremi