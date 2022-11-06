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Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu

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#İzmit#Tabanca#Yaralama
Birlikte alkol aldığı arkadaşını tabancayla vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 04:42

İzmit’te bir kişi, birlikte alkol aldığı arkadaşı U.K.’yi (28) tabancayla ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan U.K., tedavi altına alındı. 

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Olay saat 02.00 sıralarında Bekirdere Mahallesi Turan Güneş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre U.K., sokak ortasında beraber alkol aldığı arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesi üzerine arkadaşı, U.K.’yi tabancayla ateş ederek vurdu. U.K. yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, U.K.’yi özel bir hastaneye kaldırırken, polis ekipleri olayın yaşandığı sokakta incelemelerde bulundu. Saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#İzmit#Tabanca#Yaralama

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