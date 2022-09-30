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'Birini arayacağım' dedi, telefonu alıp kaçtı

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#ANTALYA#Kepez#Hırsızlık
Birini arayacağım dedi, telefonu alıp kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2022 17:19

Antalya'da B.Y.T (15), cami çıkışında yanına yaklaştığı İsmail Bozdağ'dan (61) birini arayacağını söyleyerek istediği cep telefonunu alıp kaçtı. Polisin yakaladığı B.Y.T, gözaltına alındı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle namazını kıldıktan sonra camiden çıkan İsmail Bozdağ'ın yanına yaklaşan 2 kişiden 1'i, akrabasını arama bahanesiyle cep telefonunu istedi.

Bozdağ'dan telefonu alan ikili kaçtı. Çevredekilerin desteğiyle polisi arayan İsmail Bozdağ, telefonunun çalındığını belirterek yardım istedi.

İhbarın ardından hareke geçen polis, şüphelilerden B.Y.T'yi yakaladı.

"HAYDİ EYVALLAH DEYİP KAÇTILAR"

Eşkali belirlenen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürerken, olayın şokunu üzerinden atamadığını söyleyen İsmail Bozdağ, "Nasıl olduğunu anlamadım. 'Birini arayacağız' diye aldılar. Daha sonra 'Haydi eyvallah' deyip, kaçtılar" dedi. Bozdağ, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#ANTALYA#Kepez#Hırsızlık

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