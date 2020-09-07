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GeriGündem Kameraya çektiler, 'biraz adrenalin' diyerek utanmadan paylaştılar!
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Haber Giriş: 07.09.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Kameraya çektiler, 'biraz adrenalin' diyerek utanmadan paylaştılar!

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E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 2 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.

İstanbul’da otomobille trafiğe çıkarak sokak ve caddelerde kuralları hiçe sayan magandalara bir yenileri daha eklendi. Ağır para cezaları ve uygulamalara rağmen trafik terörü devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun çeşitli noktalarında 2 ayrı sürücü, trafiğe çıkarak ilerlemeye başladı. Sürücüler bir süre sonra araçların arasında defalarca "makas" atarak trafiği tehlikeye düşürmeye başladı.

Trafik terörü hız kesmiyor

Dakikalarca bu şekilde giden magandalar hem kendi hem arkadaşlarının hem de sürücülerin canını hiçe saydı. Yürekleri ağızlara getiren o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafiği tehlikeye sokan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

Kameraya çektiler, biraz adrenalin diyerek utanmadan paylaştılar

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