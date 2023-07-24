Bir yaz 4 rekor! Buzullar eriyor

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Art arda kırılan sıcaklık rekorları, artan orman yangınları derken İngiliz bilim insanları yükselen sıcaklık değerleriyle birlikte okyanusların ısısı ve Antarktika’daki buzulların durumuyla ilgili uyarılarda bulundu. “İklim sisteminin tüm bileşenlerinin rekor kırdığı benzer bir dönem hatırlamıyorum” diyen Londra Ekonomi Okulu’ndan çevre coğrafyacısı Thomas Smith, gezegende sıcaklıklardan dolayı daha kötü senaryoların kapıda olduğunu belirtti.

EL NİNO ETKİSİ

Imperial College London iklim bilimi öğretim görevlisi Dr. Paulo Ceppi ise, yerkürenin, küresel ısınma ve 2018’den bu yana ilk kez meydana gelen El Nino hava sistemiyle birlikte daha önce deneyimlemediği bir durumla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Uzmanlar bu yaz döneminde dört rekorun birden kırıldığının altını çizdi. Bunlar, en sıcak gün, küresel olarak geçirilen en sıcak haziran ayı, denizlerde ölçülen sıcaklık ve buzulların artan erime hızı olarak gösterildi.

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TURİSTLER KAÇIYOR

- Sıcaklık artışıya birlikte yaz ayları Akdeniz’e kıyısı olan ülkeleri tercih eden turistlerin tercihleri de değişmeye başladı. CNN’in hazırladığı habere göre Akdeniz destinasyonlarına seyahat etmeyi planlayan Avrupalı ​​turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düştü. Avrupa Seyahat Komisyonu’nun verilerine dayandırılan haberde, 6 bin kişiyle yapılan ankette, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın hâlâ en popüler destinasyonlar olduğu belirtilse de; Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan ve Danimarka gibi ülkelere kaçış olduğu vurgulandı.

RODOS YANIYOR

- Yunanistan’ın Rodos adasında geçen hafta salı günü başlayan yangın hâlâ kontrol altına alınamadı. Yer yer 30 metre yüksekliğe ulaşan alevler, dün Rodos’un turistik beldeleri Lindos ve Kalathu’ya ulaştı. İki beldedeki yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı. Rodos adasının güneyi dün akşam saatlerinde olağanüstü hal bölgesi ilan edildi.

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Adada halen 200 bin civarında Yunan ve yabancı turistin bulunduğu tahmin ediliyor. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile önceki gün Yunanistan’a gönderilen 2 adet amfibik yangın söndürme uçağı, dün Atina’dan RODOS’a hareket etti. Adada ayrıca, 8 Yunan ve 1 Hırvat uçağı da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Türkiye Yunanistan’a bir yangın söndürme helikopteri de tahsis etti. Başbakan Kiriakos Miçotakis sosyal medya hesabında “Türkiye’ye şükranlarımızı sunarız. Teşekkürler Türkiye” diye yazdı.- Yorgo KIRBAKİ / ATİNA

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