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Bir türlü bitmeyen çocuk kitabını yapay zeka 6 saatte yazıp bitirdi

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#Stanford Üniversitesi#Sait Furkan Teke#Çocuk Kitabı
Bir türlü bitmeyen çocuk kitabını yapay zeka 6 saatte yazıp bitirdi
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2023 07:00

Stanford Üniversitesi’nde yazılım mühendisi olan Sait Furkan Teke, bir dizi karakterinin, başladığı kitabı bir türlü bitirememesinden etkilendi ve yapay zekâya verdiği konu ve komutlarla 6 saatte çocuk kitabı yazdı. “Küçük Elly’nin Arayışı” yapay zekânın yazdığı ilk Türkçe çocuk kitabı oldu.

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ABD’deki Stanford Üniversitesi’nde yazılım mühendisi olarak görev yapan Sait Furkan Teke, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği alanında yüksek lisans öğrencisi. Teke, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğrenciyken izlediği İngiliz komedisi ‘Black Books’ dizisinden sonra bir çocuk kitabı yazmanın hayalini kurmaya başladı. Dizide yayınevi sahibi karakter, bir çocuk kitabı yazma fikriyle yola çıksa da bir türlü kitabı bitiremiyordu. Teke de dizi karakterinin tamamlayamadığı kitabı bitirmek ve hayalini gerçekleştirmek için yapay zekâ ile işbirliği yaptı. Yapay zekâ ile biri Türkçe iki çocuk kitabı yazdı. ‘Küçük Elly’nin Arayışı’ isimli 36 sayfalık kitapta, fil Elly’nin arkadaşlarıyla birlikte çıktığı yolculukta yaşadıkları ve en sonunda hayattaki en önemli şeyin para değil sevgi ve güven olduğunu anlaması konu ediliyor.

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Bir türlü bitmeyen çocuk kitabını yapay zeka 6 saatte yazıp bitirdi

CHATGPT’YE TASLAK VERDİM

Teke, kitabın hazırlanma aşamalarını şöyle anlattı: “Yıllardır yazmak istediğim çocuk kitabını yapay zekâ ile yazma fikri çok cazip geldi. ChatGPT’ye kitabın hikâyesini anlatan taslak metin verdim. Ardından dakikalar içinde kitabın tüm metni ortaya çıktı. Kitaptaki görselleri ise ‘Midjourney’ isimli yapay zekâ aracıyla tasarladım.

Bir türlü bitmeyen çocuk kitabını yapay zeka 6 saatte yazıp bitirdi

GÖRSELLER DE KOMUTLA

Hayal ettiğim görseli yazarak komut verdim. Örneğin, ‘Bir ormanda gözleri büyük yavru bir fil ve yanında yavru bir maymunu çocuk kitabına uygun bir şekilde hazırla’ dedim. Yapay zekânın verdiği dört farklı görselden birini seçerek devam ettim. Böylece her görselin tasarımı ve karakterleri birbirine oldukça benzer şekilde ortaya çıktı. Midjoruney botunun görselleri hazırlaması bir dakikadan kısa sürse de onları tek tek seçtiğim için tüm görselleri oluşturmak yaklaşık 6 saatimi aldı.”

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Bir türlü bitmeyen çocuk kitabını yapay zeka 6 saatte yazıp bitirdi

TÜRKÇE İLK KİTAP

- Kitapta yazar olarak kendi adı yer alan Teke, bunun nedenini de şu sözlerle açıkladı: “Yapay zekâ araçları yakın gelecekte artık herkesin kullanacağı araçlar olacak. Nasıl biri kahve makinesiyle kahve yaptığında,’Kahveyi ben yaptım’ diyorsa bunda da aynı durumun geçerli olduğunu düşünüyorum. Kitabın yapay zekâ araçlarıyla yazıldığını giriş kısmında belirttim. Yapay zekâyla yazılan çocuk kitapları var ama araştırmalarıma göre Türkçe dilinde yapay zekâyla yazılan bir kitap yok. Bu sebeple yapay zekânın Türkçe yazdığı ilk çocuk kitabını oluşturmuş oldum.”

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#Stanford Üniversitesi#Sait Furkan Teke#Çocuk Kitabı

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