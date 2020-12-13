Bir taciz iddiası da Konya'dan... Kılıçdaroğlu jet soruşturma talimatı verdi

Hürriyet’e konuşan İl Başkanı, “İftira. Şikâyetçi olacağım” dedi. B.I., mektubunda başından geçenleri şöyle anlattı: “Barış Bektaş yardım çeki ve burs konusunda yardımcı olacağını söyleyerek bürosuna davet etti. Bana fotoğrafımdan daha güzel olduğumu, akşamları nerelere takılıp takılmadığımızı, alkol alıp almadığımızı, erkek arkadaşımın olup olmadığını sordu. Bu tür konuşmalar beni rahatsız etti, bizim gidiş nedenimiz olan burs konusuna hiç değinmedi. Benim bu konuşmadan rahatsız olup kalkmam üzerine saçlarımı okşayarak yine beklediğini söyledi.”