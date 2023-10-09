×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bir suç örgütüne daha darbe! Aktaşlar'a operasyon: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Aktaşlar#Kafes Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 10:37

İzmir'de 'Aktaşlar' olarak bilinen A.A. liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Türkiye genelinde 31 ilde suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes Operasyonu' kapsamında; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada haksız menfaat ve yüksek kazanç sağlamak amacıyla faaliyet gösteren 'Aktaşlar' ve diğer suç örgütlerine yönelik operasyon kararı verildi. İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 Ekim'de İzmir merkezli Manisa, Konya ve Kayseri illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bir suç örgütüne daha darbe Aktaşlara operasyon: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

ÖRGÜT LİDERİ DE YAKALANDI

72 ekip ve 145 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda A.A. liderliğindeki Aktaşlar çetesi ile diğer suç örgütlerine mensup 29 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 15 tabanca, 11 pompalı tüfek, 32 kartuş, 395 fişek, 7 uyuşturucu hap, 1 balistik yelek, 11 tabanca ve 9 tüfek şarjörü ele geçirildi. Öte yandan suç örgütü lideri A.A.'nın ruhsatsız tabanca ile yakalandığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 9'u serbest bırakıldı. Aralarında A.A.'nın da bulunduğu diğer 20 şüpheli, bu sabah yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Bir suç örgütüne daha darbe Aktaşlara operasyon: 20 şüpheli adliyeye sevk edildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Aktaşlar#Kafes Operasyonu

BAKMADAN GEÇME!