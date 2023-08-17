Bir sevgili dehşeti daha... Züleyha’yı canice katletti

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TEKİRDAĞ Çerkezköy’de bir fabrikada çalışan Ümit Işık (26), İstanbul'da yaşayan kız arkadaşı Züleyha Adıgüzel'i (23) kiraladığı otomobille alıp ilçeye götürdü. Günlük kiralanan dairede önceki gece aralarında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Işık, Züleyha Adıgüzel'i elektrik süpürgesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

POLİSE TESLİM OLDU

Dün sabaha kadar cesedin başında bekleyen Ümit Işık, ardından emniyete giderek, suçunu itiraf edip teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri Züleyha Adıgüzel'in cansız bedeniyle karşılaştı. Züleyha Adıgüzel'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

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‘KENDİMİ KAYBETTİM’

İfadesinde, Adıgüzel’in ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini kaybettiğini belirterek cinayeti işlediğini anlatan Işık mahkemece tutuklandı.