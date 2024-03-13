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Bir şebeke daha çökertildi! Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

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#Akbabalar#Ali Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2024 13:26

Diyarbakır’da polisin düzenlediği operasyonda sokaklarda uyuşturucu satan ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 35’i tutuklandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın 11 Mart’ta sosyal medya hesabından duyurduğu, 25 ilde düzenlenen ‘Narkoçelik-6’ operasyonu kapsamında Diyarbakır’da ‘Akbabalar’ suç örgütü çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla ‘Torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kent merkezi, Ergani ve Bismil ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Bir şebeke daha çökertildi Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında arama yapıldı. Narkotik köpeği ‘Temren’in de kullanıldığı aramalarda, bir kompresörün içine zulalanmış 10 kilo 700 gram esrar, bir araçta da 181 kilo uyuşturucu ile çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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Bir şebeke daha çökertildi Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 35’i tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bir şebeke daha çökertildi Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

PAROLA OLARAK ‘KUŞ’ KULLANMIŞLAR

Çalışmada, şüphelilerin kullanıcılar ile iletişim kurarken şifreli haberleştikleri tespit edildi. Şüpheliler, uyuşturucu maddeyi alıcıya yollarken ‘Kuş kümese geliyor’, elindeki maddeyi övmek için de ‘Kuş taklacıdır, saatlerce uçar’ şeklinde şifreli konuştukları ortaya çıktı. 

Bir şebeke daha çökertildi Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

Bir şebeke daha çökertildi Akbabalar suç örgütüne operasyon: 44 gözaltı

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#Akbabalar#Ali Yerlikaya#Operasyon

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