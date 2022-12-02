Bir sahte doktor vakası daha

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Türkiye, Tekirdağ’daki devlet hastanesinde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan, sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz’ı (20) konuşmaya devam ederken, bir ‘sahte doktor’ vakası haberi daha geldi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören bir hasta, yakınları tarafından İstanbul’a götürülmek istendi. İstanbul’da hizmet veren özel bir firmaya ait ambulansla hasta Van’dan yola çıkarıldı. Erzincan Akyazı Uygulama Noktası’nda ambulansı durduran polis, beyaz önlüklü olduğu görülen ve kendisini ‘çocuk doktoru’ olarak tanıtan görevliden ‘doktor’ kimliğini göstermesini istedi.

ŞEHİR HASTANESİ KAŞESİ BULUNDU

İsmi Osman Çakmak (33) olan ve Siirt nüfusuna kayıtlı olduğu belirlenen kişi, doktor kimliği olmadığını, ancak kaşesinin bulunduğunu söyledi. Kaşeye bakan polisler, üzerinde “Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Osman Çakmak Diploma Tescil No:153912” ibarelerini gördü. Polis, Çakmak’ı şüpheli hareketleri üzerine ambulanstan indirerek Erzincan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü.

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DOLANDIRICILIKTAN SABIKALI

Yapılan soruşturmada tıbbi sekreterlik bölümü mezunu olduğu öğrenilen Osman Çakmak’ın ambulans şoförlerine de kendini ‘doktor’ olarak tanıttığı tespit edildi. Gözaltı işlemi uygulanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan Osman Çakmak, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Osman Çakmak’ın ‘dolandırıcılık’, ‘kamu görevini usulsüz üstlenmek’ suçlarından kaydı olduğu belirlenirken, bastırdığı sahte kaşeye de el konuldu.

Ambulanstaki hasta ise Erzincan’da yapılan muayenenin ardından İstanbul’a gönderildi.

‘CAHİLLİK ETTİM’

Osman Çakmak, Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, “Ben bir hata yaptım, cahillik ettim, pişmanım” diyen Çakmak, serbest bırakıldı.

‘ÇAPA’NIN GURURU’

Tekirdağ Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde kendisini ‘pratisyen hekim’ olarak tanıtan ve diğer doktorların şüphelenip şikâyette bulunmasıyla gözaltına alındıktan sonra sahte diploma ile hastanede görev yaptığı anlaşılan Ayşe Özkiraz da tutuklanmıştı. Olaya ilişkin soruşturma devam ederken, Sağlık Bakanlığı’nın gönderdiği 2 müfettiş hastanede çalışma yapmıştı.





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Ayşe Özkiraz’ın geçen ekim ayındaki doğum gününde Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne, “Çapa’nın gururu seni seviyoruz. İyi ki doğdun Dr. Ayşem” yazılı çelenk yollattığı da ortaya çıkmıştı. Özkiraz’ın yollattığı çelengin üzerine de “Sağlık dolu yıllara canım dostumuz seni çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun doktorlar tayps” notu yazdığı görülmüştü.

Ayşe Özkıraz’ın Tokat’ta yaşayan babası Ali Özkiraz da “Yıllardır beni de kandırmış. Traktörümü satıp parasını kızıma gönderdim. Tıp kitapları için benden 35 bin lira para aldı” demişti.