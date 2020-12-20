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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 20.12.2020 - 13:04 | Son Güncelleme:

Bir sağlık çalışanından daha acı haber!

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Bir sağlık çalışanından daha acı haber!
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Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan (40), koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. 

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Pandemi Servisi'nde görevli hemşire Hamza Mesut Özarslan’ın görülen semptomlar üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Özarslan aynı hastanede tedavi altına alındı. Ancak durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul’a sevk edilen Özarslan tedaviye alındığı hastanede doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Özarslan’ın ölüm haberi Düzce’de meslektaşlarını üzüntüye boğarken, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz “Başımız sağ olsun” dedi. Özarslan’ın cenazesinin memleketi Sinop’ta toprağa verileceği öğrenildi. 

 

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