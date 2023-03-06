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Bir parkta iki kuşak

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#Mehmet Nuri Demir#Deprem Bölgesi#Adıyaman
Bir parkta iki kuşak
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 06, 2023 07:00

Mehmet Nuri Demir 74 yaşında. 6 çocuğu, 19 torunu var. Depremlerin vurduğu Adıyaman’da evleri yıkılmış ama can kayıpları olmamış. Şimdi konteyner kentte yaşıyorlar. Konteynerler arasındaki oyun parkında gördüm onları.

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En küçük oğlu 6 yaşındaki Ahmet Musa Demir oradan oraya koşarken o da peşinden gidiyordu. Ahmet Musa nereye giderse Mehmet amca da oraya gidiyordu. Afacan Ahmet Musa üzerindeki ‘örümcek adam’ kostümünün hakkını verircesine hareketli. Mehmet amca ise yöresel şalvarıyla sabırlı, sevecen.

OĞLUNU SALLIYORDU

Ahmet Musa’ya “Benim adım da Musa” dediğimde sadece güldü. Gözü salıncak sırasındaydı. Önce salıncakta sallandı. Sonra tahterevalliye geçti. Babasının onu salıncakta sallaması kolaydı ama tahterevalli o kadar kolay değildi. Mehmet amca önce eliyle dengelemeye çalıştı. Ama olmuyordu. Etrafına baktı, “Oğlumla sallanacak kimse yok mu?” diye seslendi. Kimse çıkmadı. Ahmet Musa beklemedi, hemen başka bir oyuna geçti. Neyse ki tek başına da yapabiliyordu onu. 

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‘SÖZÜMÜ DİNLER’

Mehmet amcanın 6 çocuğu var. İlk eşini kaybedince tekrar evlenmiş. Ahmet Musa bu evlilikten doğmuş. Onun yaramazlıklarından şikâyetçi değil. “Beni biraz yoruyor ama sözümü de dinler” diyor. Deprem gecesi herkes gibi çok korkmuşlar ama can kayıplarının olmadığına şükrediyor. Sadece kendisinin değil iki oğlunun da evi yıkılmış. Yıkılan evlerinin çok önemli olmadığını söylese de üzüldüğü çok belli. “Ne zaman kendi evimize geçersek o zaman daha huzurlu olacağız, yoksa bu Ahmet Musa beni buralarda çok yoracak” diyerek tebessüm ediyor.  

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#Mehmet Nuri Demir#Deprem Bölgesi#Adıyaman

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