Bir öğrenci sınıfta biber gazı sıktı, 4 öğrenci hastanelik oldu! Çifte soruşturma

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Olay dün Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir 5'inci sınıf öğrencisi ailesi tarafından kendisini koruması için verilen biber gazını okula getirerek arkadaşlarının merak etmesi nedeniyle teneffüs sırasında sınıf içerisinde sıktı. Yayılan gaz nedeniyle birçok öğrenci olaydan etkilendi.

Olayı gören öğretmenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biber gazından etkilenen öğrencilere müdahalede bulunurken, 4 öğrenci ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanelerde tamamlanan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.

Olayın ardından hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Okul yönetimi tarafından başlatılan soruşturmada velilerin de ifadesine başvurularak olayın meydana geliş şekli araştırılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.