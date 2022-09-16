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Bir öğrenci sınıfta biber gazı sıktı, 4 öğrenci hastanelik oldu! Çifte soruşturma

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#Kocaeli#İzmit#Fatma Seher Ortaokulu
Bir öğrenci sınıfta biber gazı sıktı, 4 öğrenci hastanelik oldu Çifte soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2022 15:22

İzmit Fatma Seher Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula getirdiği biber gazını sınıf içerisinde sıkması nedeniyle 4 öğrenci hastanelik oldu. Hastanede tedavisi tamamlanan öğrenciler taburcu edilirken, olayla ilgili hem adli hem idari soruşturma başlatıldı.

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Olay dün Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir 5'inci sınıf öğrencisi ailesi tarafından kendisini koruması için verilen biber gazını okula getirerek arkadaşlarının merak etmesi nedeniyle teneffüs sırasında sınıf içerisinde sıktı. Yayılan gaz nedeniyle birçok öğrenci olaydan etkilendi.

Olayı gören öğretmenler durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri biber gazından etkilenen öğrencilere müdahalede bulunurken, 4 öğrenci ambulanslarla hastaneye götürüldü. Hastanelerde tamamlanan tedavilerinin ardından öğrenciler taburcu edildi.

Olayın ardından hem adli hem idari soruşturma başlatıldı. Okul yönetimi tarafından başlatılan soruşturmada velilerin de ifadesine başvurularak olayın meydana geliş şekli araştırılacak. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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#Kocaeli#İzmit#Fatma Seher Ortaokulu

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