Bir lokma lavaştan doğan gönül köprüsü

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Kahramanmaraş’taki 6 Şubat depremlerinden sağ kurtulan ancak Adıyaman-Kahramanmaraş yolunun kapanması nedeniyle Elbistan’da mahsur kalan İngilizce öğretmeni Ayşe Erçetin eksi 25 derece soğuk ve kar yağışında bir köy evinde Emine Abla’nın yanına sığındı. Emine Abla bir lokma lavaş ekmeğini misafiri ile paylaştı. Ayşe Öğretmen ikram edilen lavaş ekmeğinin fotoğrafını çekerek o zor günlerden bir hatıra olarak sakladı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Yaz dönemi atamalarıyla Balıkesir’in Manyas Anadolu Lisesi’ne tayini çıkan Ayşe Erçetin okulundan izin alarak 6 Şubat’ta yıllarca görev yaptığı Elbistan’a giderek eski dostlarını, depremde yitirdiği öğrencilerinin ailelerini ziyaret etti. En değerli ziyareti de kendisini zor günlerde misafir eden Emine Abla’ya ayırdı. Erçetin o ziyaret sırasında deprem günü kendisine ikram edilen lavaş ekmeğini duygu dolu sözlerle sosyal medya hesabından paylaştı.

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Geriye döndüğünde okulun Coğrafya öğretmeni Kubilay Soylu’nun “Ramazanda yardım organizasyonu” yapalım teklifiyle karşılaştı. Okul Müdürü Hayriye Başaran’ın da tam desteğini alan proje İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Erek ile paylaşıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE DEPREMZEDE ÇIKTI

Kendisi de Adıyaman Gerger’de 2 kızı ve eşi ile birlikte depreme yakalanan ve hasar gören evlerinden sağ çıkmayı başaran Erek’in de desteği ile proje bir anda büyüdü.

Okul Müdürü Hayriye Başaran kampanyanın duyulmasıyla Manyas esnafının birkaç günde TIR dolusu yardımda bulunduğunu belirterek “Manyas pirinç yetiştiriciliğinde önemli bir bölge. Çoğunluğu pirinç olmak üzere gıda kolisi, bebek bezi, yüzlerce kıyafet, yatak ve yorgan gibi birçok malzeme hazır edildi” dedi.

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Ayşe Erçetin, ikram edilen lavaş ekmeğinin fotoğrafını çekerek o zor günlerden bir hatıra olarak sakladı.

YARDIMLAR RAMAZANDA YERİNE ULAŞTI

Yardım TIR’ını Ayşe Erçetin’in de aralarında bulunduğu öğretmenler ve 18 öğrenci ile birlikte deprem bölgesine götürdüklerini ve konteynerkentte kalan ihtiyaç sahiplerine yardımları ulaştırdıklarını belirten Okul Müdürü Hayriye Başaran “Duygu dolu anlar yaşandı. Bir lokma lavaştan doğan yardım TIR’ı ile Elbistan ile aramızda adeta bir gönül köprüsü oluştu. Öğrenci ve değerli öğretmenlerimle bir kez daha gurur duydum” dedi.

Duygularını dile getiren Ayşe Erçetin “Depremin birkaç gün sonrası okulda yoklama almamız istendi. Hayatımın en acı yoklamasıydı. Zor günlerde bize kucak açan o insanların ihtiyaçlarına biraz olsun destek olabildiysek ne mutlu. Allah o günlerin tekrarını yaşatmasın” dedi.