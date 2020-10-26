Bir köy alev alev

Bolu merkeze bağlı Kuzfındık köyünde, Abdurrahman Kaya´ya ait evde, dün sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahşap evi saran alevler, çevrede bulunan ev ile ahırlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Köylüler de söndürme çalışmalarına yardımcı olurken, yangını kontrol altına almak için yoğun çalışma yürütüldü. Evleri yanan köylülerden bazıları, söndürme çalışmaları sırasında birbirlerine sarılıp ağladı.



12 AHŞAP EV YANDI



İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü. 12 evin yandığı tespit edilirken, ahırlardaki hayvanlar da telef oldu. Olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, yaptığı açıklamada, “Maalesef 1 buçuk saat önce Kuzfındık köyünde bir yangın çıktı. Evlerin ahşap olması nedeniyle rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yaklaşık 11-12 tane ahşap ev maalesef yandı. Can kaybımız yok. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan kaybolanlar olduğu söylendi. Şu anda kontrol altına alınmak üzere. Çalışmalar devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili bilgi henüz yok. Araştırılacak" dedi.