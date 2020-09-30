Bir kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne 9 yıl hapis

Kaza, 23 Aralık 2017’de Yal Kavşağı’nda meydana geldi. Muzaffer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapan Kemal Arslan’ın (45) kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Samet Arslan 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ağabeyi Kemal Arslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü Muzaffer Barut hakkında ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.



Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Muzaffer Barut, Kemal Arslan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, kazada tam kusurlu bulunan Muzaffer Barut’un 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.



