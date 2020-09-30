MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBir kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne 9 yıl hapis
GeriGündem Bir kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne 9 yıl hapis
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 14:28 | Son Güncelleme:

Bir kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne 9 yıl hapis

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bir kişinin öldüğü kazada TIR sürücüsüne 9 yıl hapis
Abone Olgoogle-news

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, 2017 yılında Samet Arslan’ın (21) ölümüyle sonuçlanan kazada tam kusurlu bulunan TIR sürücüsü Muzaffer Barut, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaza, 23 Aralık 2017’de Yal Kavşağı’nda meydana geldi. Muzaffer Barut yönetimindeki 34 AB 0154 plakalı TIR, kavşaktan dönüş yapan Kemal Arslan’ın (45) kullandığı 34 LA 6790 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Samet Arslan 11 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti. Ağabeyi Kemal Arslan ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında TIR sürücüsü Muzaffer Barut hakkında ’taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı.

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Muzaffer Barut, Kemal Arslan ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, kazada tam kusurlu bulunan Muzaffer Barut’un 9 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle