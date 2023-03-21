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Bir katil iki bahane

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Katil#Özer Ailesi
Bir katil iki bahane
Oluşturulma Tarihi: Mart 21, 2023 07:00

Mersin’de Özer Ailesi’nin yaşadığı evden silah sesi duyan komşuları polise haber verdi.

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Ekipler, Muzafer Özer (90) ile gelini Yasemin Özer'in (48) cansız bedeniyle karşılaştı. Cenazeler incelemenin ardından otopsi işlemleri için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayın şüphelisi olarak annesinin evinde yaşadığı İrfan Özer'i (47) gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgusunda, annesini hastalığından dolayı acı çekmesin diye, eşini de annesine bakmadığı için öldürdüğünü ileri sürdüğü öğrenilen Özer, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Özer, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  

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#Mersin#Katil#Özer Ailesi

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