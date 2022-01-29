Bir grup zorba: Eve kapatıp dövdüler

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Diyarbakır’da bir süre önce 2 çocuğunun babası, dini nikâhlı eşi cezaevine giren Ebrar Yalçınkaya’nın (23) yanına, geçen hafta Elazığ’dan Elif isimli arkadaşı geldi. Arkadaşı Yalçınkaya’ya, ortak tanıdıkları olan Ferhat ile sevgili olduklarını, ancak kendisini aldattığını söyleyerek, onun birlikte olduğu kadını kendisine göstermesini istedi. Bunun üzerine Yalçınkaya ve arkadaşı bir mekâna gitti. Yalçınkaya, Elif isimli arkadaşına, Ferhat’ın birlikte olduğu Remziye isimli kadını gösterdi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Bu olaydan birkaç gün sonra Yalçınkaya, taksiye bindiği sırada yanına Remziye adlı kadın ile arkadaşları geldi. Grup, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Yalçınkaya’yı taksiden indirip dövdü. Ardından da başka bir taksiye bindirip bir eve götürdü. 4’ü erkek 6 kişi, Yalçınkaya’yı dövüp o anları da cep telefonuyla görüntüledi. Arkadaş grubu, kızlarını öldürmek ve görüntüleri yaymakla tehdit ettikleri Yalçınkaya’yı bir süre sonra serbest bıraktı. Olaydan birkaç gün sonra Yalçınkaya, polisi arayarak şikâyetçi oldu.

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Polis, videoyu çeken Nurhan B.’yi (20), darp eden Remziye A.’yı (28) ve evdeki Fırat Ç.’yi yakaladı. 2’si kadın 3 şüpheli tutuklanma talebiyle sevk edildikleri mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'NEFES ALAMADIM'

Yaşadıklarını anlatan Ebrar Yalçınkaya, şöyle konuştu: “Silah zoruyla götürdüler beni. 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Ondan sonra beni bıraktılar. Çünkü nefes alamadım. Kendime geldiğimde benden özür dilediler bu kez, ben de kabul etmedim. Korktuğum için darp raporu almadım. Her gün tehdit ediliyordum, kızlarımı öldüreceklerini söylüyorlardı. Kendileri uyuşturucu bağımlıları. Bana da zorla kullandırdılar. Sonuna kadar şikâyetçiyim. Hayatım ve çocuklarım tehlikede. Diyarbakır'da gezemiyorum. Sosyal medyaya giriyorum, her gün tehdit mesajları alıyorum. ‘Seni yakaladığımız yerde öldüreceğiz’ diyorlar.”