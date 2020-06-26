‘Bir grup kadın için hayat yoktu’

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in, önceki gün Meclis Genel Kurulu’nda kullandığı, “Bu ülkede AK Parti gelene kadar ‘kadın’ kelimesinin adı yoktu ya Türkiye’de adı yoktu” sözleri tartışma yarattı. Zengin’in bu sözleri sosyal medyada da geniş yankı buldu. Zengin, Hürriyet’e yaptığı açıklamada sözlerine açıklık getirirken, özetle şunları söyledi:

KAMUDA YOKTULAR

“AK Parti’den önce bu kadınlar sınavlara alınıyor muydu? Alınmıyordu. Üniversiteye devam edebiliyorlar mıydı? Edemiyorlardı. Kamuda hiç yoklardı, özel sektörde ikincil muamele görüyor, daha az ücretle çalıştırılıyorlardı. Ben 2015’te Türkiye’de ilk defa başörtülü olarak seçilip yemin edebilen ilk kadın milletvekillerindenim, ilk başörtülü grup başkanvekiliyim. Bütün bunlar sosyolojik bir devrimdir. Bu dönüşümün öncüsü de Cumhurbaşkanımız olmuştur. Benim söylediğim şeyde neyi kastettiğim nettir, dilim sürçerek değil, bilerek söylüyorum, AK Parti ile birlikte bir grup kadın, çünkü bir grup kadın yok farzediliyordu, yok farzedilen bu kadınlar hayatın asli unsuru haline geldiler. AK Parti’yle birlikte kadınlar gerçek manada haklarına ve hürriyetine kavuşmuştur.”