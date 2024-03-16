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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çeşitli açılışlar yapmak üzere dün Eskişehir’deydi. Odunpazarı Belediyesi’nce yapımı tamamlanan 100. Yıl Kültür Merkezi’nin açılışına katılan Özel’i, Eskişehir milletvekillerinin yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye başkan adayı Ayşe Ünlüce karşıladı.

YOLU AÇIK OLSUN

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’in bozkırın ortasında bir ‘mucize’ kent yarattığını ifade eden Özel, şöyle devam etti: “Bir gözüm hep Eskişehir’de çünkü burada, bozkırın ortasında bir mucize gerçekleşti, bir mucize. Bugün Eskişehir’i Türkiye değil, dünya konuşuyor. Yerel yönetim mucizesinin çok önemli bir kilometre taşındayız. Şimdi geliyor, bu yerel yönetim mucizesi köyde bir adım atıyor. Tecrübe, geçmişteki başarıları bir yere kadar getirirken, bir yandan kadrolarını yetiştirdi. CHP’dir, en önem verdiği şey, gençlerdir, kadınlardır. Bir Cumhuriyet kadınını yetiştirdi. Şimdi Yılmaz Büyükerşen Hoca, kendi ekibinden genel sekreterini, Eskişehirlilerin takdirleriyle, onların onaylarıyla bu mucizevi kent değişim ve dönüşümünü sürdürmek üzere, gözü arkada kalmadan Ayşe Ünlüce’ye devrediyor, biz de kendisine yolu açık olsun diyoruz.”

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AK PARTİ ADAYINI ELEŞTİRDİ

Özgür Özel, Eskişehir’de İYİ Parti’den milletvekili seçildikten sonra AK Parti’ye geçen AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nebi Hatipoğlu’nu da “Daha bir yıl önce AKP’ye itirazı olan, MHP’ye itirazı olan ve Eskişehirlilerden, Eskişehir’in Cumhuriyetçilerinden, Atatürkçülerinden oy alan, ‘AKP’ye muhalefet edeceğim’ diye alan, ‘onların yerine biz iktidardayız’ diye oy alan birisi” diye eleştirdi.

RAMAZANDA İLK CUMA SÖZÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ardından Seyitgazi karayolu üzerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Asri Mezarlığı’nda yapımı tamamlanan 100. Yıl Camisi ve tesislerinin açılışına katıldı.

Aylar önce Yılmaz Büyükerşen’in kendisini arayıp ‘Camiyle, namazla aran nasıl?’ diye sorduğunu anlatan Özel, “Dedim, bayram namazlarına giderim. ‘Cumaya gider misin?’ Cuma namazına giderim. ‘Ramazan ayının ilk cumasını bana ayırır mısın?’ dedi. ‘Son olarak Eskişehir’e 100’üncü yıl camisini emanet edip, görevimi büyük bir iç huzuruyla teslim edeceğim’ dedi. Bugün üç kentte programımız vardı, ilk program cami açılışı oldu” dedi. Büyükerşen de cami inşaatının üç yılda tamamlandığını ve yaklaşık 8 milyon 800 bin lira harcandığını söyledi. Özel ve beraberindekiler camide ilk duanın okunmasının ardından cuma namazı kıldı.

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FİLİSTİN İÇİN ATEŞKES ÇAĞRISI

Özgür Özel, konuşmasında Filistin için kalıcı ateşkes çağrısında da bulundu: “Ramazan mübarek gündeyiz ama Filistin’de zulüm sürüyor. Şu ana kadar çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 32 binden fazla insan katledilmiş durumda. Bir kez daha Filistin için kalıcı ateşkes ve barış çağrısında bulunuyoruz. 1969 sınırlarında, başkenti Kudüs olan, bağımsız bir Filistin devletini savunuyoruz. Üçüncü genel başkanımız Bülent Ecevit’in Yaser Arafat ile kurduğu dostluk ve Filistin’e verdiği desteği, CHP’nin kurumsal tavrı olarak bir kez daha tekrar ediyor, mübarek ramazanın tüm İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum. Böyle bir eseri Eskişehir’e kazandıran herkese çok teşekkür ediyorum.”