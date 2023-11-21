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Bir garip görüntü! Tekerlekli yatakla boşanma davasına getirildi

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#Boşanma Davası#Tekerlekli Yatak#Felç
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2023 14:53

Kayseri'de Suriye uyruklu bedensel engelli Yusuf K. (50), boşanma davasının görüldüğü Kayseri Adliyesi'ne, tekerlekli yatak ile getirildi.

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Yusuf K., 13 yıl önce Suriye'deki iç savaşta hava saldırısı sonucu yaralandı. Ayaklarına şarapnel parçası isabet eden Yusuf K., felç oldu. Yatağa mahkum olan Yusuf K., akrabalarının yardım ile Türkiye'ye gelerek, Kayseri'ye yerleşti. 4 çocuk babası Yusuf K., eşi ile sorunlar yaşadığı gerekçesiyle boşanmaya karar verdi. Kayseri Adliyesi Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren Yusuf K., tekerlekli yatak ile adliyeye getirildi. Duruşma ertelenirken, Yusuf K. yine tekerlekli yatak adliyeden ayrıldı.

Bir garip görüntü Tekerlekli yatakla boşanma davasına getirildi

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#Boşanma Davası#Tekerlekli Yatak#Felç

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