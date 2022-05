Bir ‘düştü öldü’ vakası daha

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt, Piri Reis Mahallesi’nde yaşayan bir kişi, önceki akşam saat 18.00 sıralarında polisi arayarak, İstanbul Konakları’ndaki bir daireden bir kişinin aşağı düştüğü ihbarında bulundu. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine gitti. Rezidansın 10. katından düştüğü belirlenen kişinin 17 yaşındaki Rabia Yaman olduğu ve hayatını kaybettiği saptandı. Site sakinleri daireden çıkarak kaçmaya çalıştıklarını belirttikleri 3 kişiyi polise teslim etti. Daireyi günübirlik kiraladıkları da belirlenen Mehmet K. (24), Volkan C. (19) ve Ece N.A. (14) gözaltına alındı. Rabia Yaman’ın cesedi de yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.



‘EVDE TARTIŞIYORLARDI’



Polis dairede de inceleme yaptı. Yabancı uyruklu görgü tanığı F.M., polise, “Genç kız düşmeden önce, evdeki diğer bir kızla tartışıyordu. Kız düşünce pencerenin perdesinin kapatıldığını gördüm” dedi. Rabia Yaman ve 3 arkadaşının dairede eğlendikleri ve alkol aldıkları öne sürüldü.



‘KIZ KIZA ANLAŞIRIZ’



Volkan C., “Eve girdik. Alkol aldık. Rabia alkolün etkisiyle kendisini kaybetti. Bir anda balkona yöneldi. Atlayacağını fark edince koşarak tuttum. Ben bağırarak Ece ve Mehmet’i çağırdım. ‘Bu atlayacak, zor engelledim’ dedim. Ece N.A. ‘Siz bırakın, ben konuşurum. Kız kıza anlaşırız’ diyerek odaya geçtiler. Ece N.A. bir süre sonra odadan çıktı. ‘Atladı’ dedi” şeklinde ifade verdi. Mehmet K. de benzer ifade verdi. Adliyeye sevk edilen Volkan C. ve Mehmet K. “Başkasını yönlendirme şeklinde intiharın gerçekleşmesi” suçundan tutuklanırken, Ece N.A. ise serbest bırakıldı.

Birçok kez evden kaçan ve 29 suç kaydı olduğu belirtilen Rabia Yaman’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma sürüyor.