Bir duayenin kütüphanesi

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İstanbul Bakırköy’de Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve kütüphaneye ismi verilen Hürriyet yazarı Doğan Hızlan katıldı. Toplamda 4 katlı ve 180 kişilik kapasitede olan kütüphanenin açılışında çok sayıda vatandaş da yer aldı. Törende konuşan Bakan Ersoy, “Yazılarıyla tüm sanat severlere bugüne kadar ilham olan Sayın Hızlan eserleri ve beyefendi kişiliği ile de sanat edebiyat dünyasındaki sayılı isimlerden biridir. Doğan Hoca’mız edebiyat eleştirmenliği konusunda duayen bir isimdir. Çeşitli ödüllerin yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü’ne de layık görülen Doğan Hızlan aslında edebiyatseverlerin kendisine sevgisi ve saygısı ile en önemli ödülü aldı” diye konuştu.

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RAMİ 13 OCAK’TA AÇILACAK

Ersoy, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Rami Kışlası’ndaki kütüphanenin de 13 Ocak’ta açılacağını söyledi ve şu bilgileri verdi: “2023 yılına da hızlı bir başlangıç yapacağız. 13 Ocak itibarıyla hizmete açacağımız Rami Kışlası, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak. Rami Kışlası hem bir sanat merkezi hem millet bahçesi hem de herkese hitap edebilecek özelliklerde bir kütüphane olacak. 4 binden fazla oturma ve 2 buçuk milyonluk kitap kapasitesi var. Ben şimdiden eminim ki, bu eser İstanbul’a çok yakışacak.”

HIZLAN’DAN KİTAP KOLEKSİYONU

Açılışı yapılan Doğan Hızlan Halk Kütüphanesi’ne dair bilgiler veren Bakan Ersoy, “Bakanlığımızca Eylül 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan ve Doğan Hızlan’ın adını taşıyan bu kütüphanenin mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü’müze ait. 4 katlı ve 900 metrekare kullanım alanlı kütüphanede; okuma-araştırma salonları, engelli vatandaşlarımıza yönelik alanlar, eğitim ve edebiyat söyleşilerinin yapılabileceği etkinlik salonları, resim, müzik atölyeleri ve spor aktivite alanları bulunuyor. 180 kişi oturma kapasiteli olan kütüphanede ayrıca Değerli Yazar Doğan Hızlan’a ait özel koleksiyonlar da olacak. Sayın Hızlan’a bu değerli armağanı için özel olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi.

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DOĞAN HIZLAN: 7/24 AÇIK OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Adına açılan kütüphanenin açılış töreninde konuşan Doğan Hızlan, “Kitabın olduğu yerde herkes kendini bulur. Çünkü bilmediğiniz bir şey öğreniyorsunuz. Öğrenilen her şey birdenbire insanın hayatını değiştiriyor. Eskiden kütüphaneler sabah 9’da açılır, akşam 5’te kapanırdı. Zaten herkes işinden çıkıp o zaman kitap okuyabilecek. Şimdi 7/24 açık olma meselesi çok iyi oldu” dedi.