Bir devir kapandı... Türkülerin 'Sesigüzel'i veda etti

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Nuri Sesigüzel, ya da nüfustaki adıyla Nuri Kaçtaş 1937 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak köyünde açtı gözlerini dünyaya. Küçük yaştan beri meraklıydı türkülere. Bu merakı, 14 yaşında saz çalmaya başlamasıyla tutkuya dönüştü. Denizli Er Eğitim Merkezi’nde vatani görevini yerine getirdikten sonra da kariyer adımlarını atmaya başladı. İlk işi de Urfa’dan çıkıp plak dünyasının kalbine, İstanbul’a gitmek oldu. Tahta bavulunu alıp Balat’ta yaşayan ablasının kapısını çaldı.



RADYO GÜNLERİ...



Bir yandan sazıyla düğünlerde türkü söylüyor bir yandan da TRT’nin sınavlarını kolluyordu. Nihayetinde 1961 yılında İstanbul Radyosu’nun açtığı sınavı kazandı. Radyo sanatçısı olarak çalışmaya başladı. Ama onun asıl isteği Ankara’ya gitmek ve daha geniş kitlelere sesini ulaştırmaktı. Bu arada Kore Dağları’nda Kar Bölük Bölük adlı ilk 45’liğini de çıkarmıştı. Ankara Radyosu’nun açtığı sınavlara da girdi ve kazandı. Bu başarısı ona Muzaffer Sarısözen’in korosunda türkü söyleme imkânı sağladı.

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Nuri Sesigüzel sahneye ilk adımını attığında artık kendi sazıyla çalıp, sesiyle türkülerini söylüyordu. Sesi öylesine etkileyiciydi ki kısa sürede müzik yapımcılarının dikkatini çekti.Türkiye çapında şöhrete ulaşması da çok uzun sürmedi. İlk sahne deneyimlerinde ona kendi derlediği türküleriyle ve sazıyla usta türkücü Nida Tüfekçi eşlik etti. Kısa sürede tüm müzik yapımcılarının dikkatini çeken ve yanık sesiyle herkesin beğenisini kazanan Nuri Sesigüzel, artık Türk halkının kalbine taht kurmuştu.

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Nuri Sesigüzel, meslek yaşamı boyunca 300’den fazla plak yaptı. Seslendirdiği türkülerin çoğu kendi bestesiydi. 1963’ten 1995 yılına kadar tam 57 tane türkü besteledi. Hepsini de kendi sazıyla çaldı. Avrupa ülkelerinde de konserler verdi. Özellikle 70’li yıllarda Türk sinemasında pek gözde olan türkülü-şarkılı filmlerde Sesigüzel de rol aldı. 1975 yılında Hülya Koçyiğit ve Ayla Algan gibi birçok sinema sanatçısıyla birlikte FİLMSAN adlı vakfı kurdu. Başarılı bir müzik ve sinema hayatının ardından İstanbul’da kendi çiftliğinde sebze, meyve ve hayvancılıkla uğraşarak emeklilik dönemine çekildi.

KOMŞU KIZIYLA EVLENDİ

Sesigüzel şöhretli olmasına rağmen mütevazı bir hayat yaşıyordu. Ablasının mahallesinde tanıştığı Aysel adlı genç kızla hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Birgi Canberk adında bir kız çocuğu sahibi oldu.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter’dan “Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekânı cennet olsun” mesajını paylaştı. Ayrıca Sesigüzel’in kızı B. Canberk ve oğlu Mehmet Sesigüzel’i arayarak taziyelerini iletti..

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YAVAŞ DA TWEET ATTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da başsağlığı mesajı paylaştı: “Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.”

CENAZESİ BUGÜN TEŞVİKİYE’DE...

86 yaşındaki Nuri Sesigüzel’in vefatını kızı Birgi Canberk, “Biz çocukları olarak çok üzgünüz. Ailemizin, sevenlerinin bütün Türkiye’nin başı sağ olsun” sözleriyle duyurdu. Oğlu Mehmet Sesigüzel de “Babamızı rabbimize teslim ettik. Mekanı cennet olsun, tüm sevenlerinin ve sanat camiasının başı sağ olsun” ifadelerini kullandı. İstanbul Beylikdüzü’ndeki özel hastanede hayatını kaybeden Sesigüzel’in doktoru Prof. Dr. Sebahattin Ateşal, “Gece saat 02.45 civarında hayatını kaybetti. Daha önceden kalp krizi geçirmişti kalp yetmezliği vardı. Kalp pili, ritim bozukluğu ve diyabeti olan bir hastamızdı. Maalesef çoklu organ yetmezliğine girdi, tüm çabalarımıza rağmen uzun süredir yatakta tedavi görüyordu” dedi. Sesigüzel, bugün öğle vakti Teşvikiye Camisi’nde düzenlenecek törenin ardından Büyükçekmece Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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İLK AŞKI YÜZÜNDEN VEREM OLDU

Sesigüzel, yıllar önce Hürriyet Kelebek’e verdiği röportajda ilk aşkı Aysel’e nasıl vurulduğunu şu sözlerle anlatmıştı: “17-18 yaşlarındaydım, kız benden 6 yaş büyük... Kızın elini bile tutmuşluğum yoktur... Öyle flört etmek, sinemaya gitmek desen zaten hayal; öldürürlerdi bizi. Pencerenin altından geçerken uzaktan bakışırdık, bazen de çeşme başında bir-iki laf ederdik, o kadar... Kara sevdaya tutulmuştum düpedüz. Betonların üzerinde yattım ölmek için...” Hatta bunun sonucunda vereme yakalandığını bile söylemişti. Kendisi askere gittiğinde Aysel’in babası kızını da alıp yeni görev yerine taşınmıştı. Nuri Sesigüzel de kalkıp İstanbul’a ablasının yanına taşındı. İşte orada da sonradan evlendiği Aysel Sesigüzel ile tanıştı.

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USTAMIZI KAYBETTİK

Her fırsatta kendisine Nuri Sesigüzel’i idol aldığını dile getiren ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Twitter’dan “Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah’tan rahmet diliyorum” sözlerini paylaştı. Diğer paylaşımlardan bazıları şöyle:



Sabahat Akkiraz: “Annemin en sevdiği sanatçıydı Nuri Sesigüzel. Sesine, emeğine, bize yaşattıklarına çok teşekkürler. Nur içinde uyu sadece soyadı değil gerçekten sesi de güzel sanatçı.”



Hakan Ural: “Allah rahmet eylesin. Bir dönem tanıma, zaman geçirme şansım da olmuştu.”



Zafer Peker: “Nuri Sesigüzel’e Allah’tan rahmet dilerim. Sadece türküleri değil filmleriyle de dönemin en önce gelen isimlerindendi. Çocukluğumda yazlık sinemalarda filmlerini az izlemedim...”