Bir dahinin doğduğu zafer 106 yaşında! Anafartalar'ın mavi gözlü devi

İngiliz Kuvvetleri Komutanı General Hamilton’un hedefi İstanbul’du. Çanakkale Boğazı’nı geçmenin zor olmayacağını düşünüyordu. Devasa toplarla mücehhez donanmasına güveniyordu. Ama işler umduğu gibi gitmedi. 18 Mart 1915’te Çanakkale’yi denizden geçemeyecekleri kesin olarak belli olmuştu. Zira en çok güvendikleri zırhlılar Osmanlı topçularının isabetli atışları ve üstün bir öngörüyle döşenmiş mayınlar sayesinde Boğaz’ın dibini boylamıştı. Bu kez karadan denemeye karar verdiler. Arkadan dolaşacak, Osmanlı birliklerini çembere alacaklardı. Gelibolu tarafından birçok bölgeye asker çıkardılar. Ağustos ayı geldiğinde daha stratejik bir noktadan 20 bin askerle taarruz etmeye karar vermişlerdi.

KANLI ÇATIŞMALAR...

Çıkarma yapmayı düşündükleri noktada ise parlak bir Türk Subayı onları bekliyordu. Nisan ve mayıs ayında Arıburnu’nda büyük başarılar kazanmış, haziran ayındaki düşman çıkarmalarının hangi noktalardan olacağını da kesin bir doğrulukla öngörmüştü. Ancak onlar ikna olmamıştı. İşte o Kurmay Albay Mustafa Kemal, “Anafartalar Grup Kumandanı” sıfatıyla Hamilton’un tümenlerini bekliyordu. 9 Ağustos’ta erken saatlerde başlayan çatışmalar kanlıydı. Mustafa Kemal bir taraftan müdafaa hattı kurarken bir taraftan da taarruz ediyordu.

HÜSRANLA DÖNDÜLER...

Silahların sustuğu yerde süngüler konuşuyordu. Mustafa Kemal hasta ve yorgun olmasına rağmen tarihin ona yüklediği sorumluluğun da farkındaydı. Hamilton’un tümenleri Osmanlı savunmasını çökertmek umuduyla çıktıkları bölgeden, kesin bir mağlubiyet ve acı bir hüsranla döndüler. Birlikleri saatler içinde talan olmuştu. Bu parlak zafer Çanakkale Savaşları’nın gidişatını da etkiledi. Ayrıca öngörüsü ve kurmay dehasıyla öne çıkan bir subay artık daha da şöhretli olmuştu. Anafartalar, Türk tarihine parlak bir zaferle birlikte mağrur ve muzaffer bir kumandan da hediye etmişti...

BİR DAHİNİN DOĞDUĞU ZAFER! ANAFARTALAR 106 YAŞINDA

10 Ağustos Anafartalar Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü Çanakkale’de düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası’ndaki Conkbayırı’nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Avustralya Hükümeti adına Avustralya Askeri Ataşesi Albay Richard Campbell katıldı.

Richard Campbell

ÇANAKKALE RUHU

Törende konuşan Bakan Ersoy, özetle şunları söyledi: “106’ncı yıldönümünü idrak etmekte olduğumuz Anafartalar Zaferi her anı cesaret, metanet, inanç destanı olan Çanakkale Savaşları’nın şanlı bir sayfasıdır. Bugün ‘Çanakkale Ruhu’ hepimizin ortak manevi hazinesi olmuştur.

Göğsüne şarapnel isabet ettiği halde ‘Asker yaralandığımı duymasın’ diyerek, büyük bir metanet örneği gösteren ‘Anafartalar Kahramanı’ Gazi Mustafa Kemal, verilmiş bir unvan olmanın çok ötesinde adanmış bir ömrün gerçeği olarak dünya ve Türk tarihine Atatürk adıyla geçmiştir.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törenler kapsamında ‘1915 Çanakkale Savaşları Sıhhiye Müzesi’nin açılışına da katıldı.

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