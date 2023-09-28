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Bir çöp ev vakası daha: 3 kamyon dolusu çöp çıktı

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#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2023 09:17

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 35 yaşındaki Elif İlkan H.'nin evinden kamyon kamyon çöp çıktı. Komşularının kötü kokular sonrası ihbarı üzerine savcılık kararıyla eve giren ekipler, evden üç kamyon dolusu çöp çıkardı.

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Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.

3 KAMYON DOLUSU ÇÖP ÇIKTI

İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı. Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi.

Bir çöp ev vakası daha: 3 kamyon dolusu çöp çıktı

Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.

Bir çöp ev vakası daha: 3 kamyon dolusu çöp çıktı

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#Bursa#Osmangazi#Çöp Ev

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